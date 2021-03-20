Польща, Франція поновлюють карантинні обмеження, у Лондоні протестують проти локдауну

Польща поновила обмеження на роботу крамниць, готелів, громадських закладів, які не вважаються життєво важливими, після того як в країні було зареєстровано найвищу з листопада кількість заражень на COVID-19 на добу.

Про ймовірність поновлення карантинних обмежень на тлі зростання кількості заражень в Німеччині, заявила канцлер Анґела Меркель.

«Маємо чесно визнати, в Європі ми не маємо достатньо вакцин, щоб зупинити третю хвилю виключно вакцинаціями», - додав міністр охорони здоров‘я Німеччини Єнс Шпан, пише BBC.

Починаючи з суботи влада Франції запровадила низку обмежень на майже третині території країни, а також оголосила про скорочення комендантської години. Комендантська година, запроваджена дві місяці тому, тривала з 6 вечора до 6 ранку, але тепер починатиметься на годину пізніше.

Нові заходи у Франції включають обмеження на подорожі між регіонами без поважної причини, закриття роботи низки крамниць, які не вважаються життєво необхідними, крім книгарень. Школи будуть працювати, крім уроків фізкультури, пише АР.

В Лондоні в суботу відбувся масовий протест проти лдокдауну. Сотні мешканців міста вийшли на вулиці, попри заборону на масові заходи під час пандемії. Раніше 60 парламентарів звернулись до міністра внутрішніх справ країни із закликом змінити правила і дозволити протести.

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