Незаконними назвали США нові кроки Росії з обмеження судноплавства в Чорному морі

Сполучені Штати поділяють занепокоєння України стосовно нещодавніх провокацій, які Росія проводить в Чорному морі, цього разу перешкоджаючи морському руху через Керченську протоку. З такою заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

В заяві від 16 квітня кроки Росії названі «незаконним обмеженням свободи мореплавства з боку Росії в Чорному морі».

Цими обмеженнями, заявляє Остріан, Росія прагне прискорити мілітаризацію регіону.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо намірів Росії закрити частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн.

В українському МЗС назвали ці дії спробою Росії «узурпувати суверенні права України як прибережної держави» а також «грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права».

15 квітня США запровадили санкції проти п‘ятьох осіб та трьох організацій, пов‘язаних із російською окупацією Криму та порушеннями прав людини проти місцевого населення півострова.

Зокрема, під санкції за побудову Керченського мосту потрапили Леонід Риженкін, керівник російської будівельної компанії «Мостострест», що діє в Криму; «Ленпромтранпроект», компанія, яка створила проект мосту а також будівельний директорат залізниці «Беркакіт-Томмот-Якутськ», яка побудувала залізницю для Керченського мосту.

Подібні санкції діють з боку ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії, наголосили в американському відомстві.

«Ці дії, вжиті у тісній співпраці з нашими союзниками, свідчать про рішучість у тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за спробу анексії Криму, - говорить директор Служби Міністерства фінансів США з контролю над міжнародними активами Андреа Гакі. - Ці санкції накладуть додаткові витрати на Росію за примусову інтеграцію Криму а також привернуть увагу до зловживань, які відбуваються в умовах спроб Росії провести анексію. Сполучені Штати віддані підтримці українського суверенітету: Крим - це Україна».

Дивіться також: Як у Вашингтоні коментують санкційні кроки проти Росії. Відео