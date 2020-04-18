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Наживо Головне про коронавірус. 18 квітня

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 150 000

Найважливіше

  • Деякі американські штати оголосили про плани відкриття економіки.
  • Президент США Дональд Трамп у Twitter підтримав протестувальників, які вимагали зняття коронавірусних обмежень
  • У Південній Кореї більше 100 пацієнтів, які одужали раніше від коронавірусу, тепер знову показали позитивний тест
  • В Каліфорнії допомогу отримають навіть нелегальні іммігранти
  • Біржі позитивно реагують на обнадійливий хід випробувань ліків проти коронавірусу
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Найбільший в світі літак «Мрія» доставить медичні вироби до США‪

Український літак «Мрія» здійснить перельоти до США з Азії, щоб доставити медичне обладнання та предмети захисту для медперсоналу

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Біржі у світі зреагували на обнадійливі новини про хід випробувань нових ліків проти COVID-19

У п’ятницю ціни на акції на біржах у світі зросли після того, як напередодні з’явився попередній звіт про випробування медпрепарату, який показав обнадійливий результат при лікування симптомів, спричинених COVID-19 .

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