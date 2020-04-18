Найбільший в світі літак «Мрія» доставить медичні вироби до США
Український літак «Мрія» здійснить перельоти до США з Азії, щоб доставити медичне обладнання та предмети захисту для медперсоналу
Український літак «Мрія» здійснить перельоти до США з Азії, щоб доставити медичне обладнання та предмети захисту дл… https://t.co/FJB0e4AVmx— Голоc Амepики (@chastime) 18.4.2020
Біржі у світі зреагували на обнадійливі новини про хід випробувань нових ліків проти COVID-19
У п’ятницю ціни на акції на біржах у світі зросли після того, як напередодні з’явився попередній звіт про випробування медпрепарату, який показав обнадійливий результат при лікування симптомів, спричинених COVID-19 .
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