У США препарат «Ремдесивір» отримав реєстрацію для використання проти COVID-19 в надзвичайних умовах

Президент Трамп висловився на підтримку протестувальників, які увірвались в будівлю адміністрації губернатора штату Мічиган, з вимогою припинити коронавірусної обмеження

ВООЗ привітала Ухань з тим, що там не залишилось тяжких випадків захворювання на коронавірус COVID-19

Рішенням ВООЗ продовжено світовий надзвичайний стан введений у зв‘язку з пандемією на тлі збільшення кількості померлих від COVID-19 в світі до 240 000

Американські сенатори повертаються до роботи в будівлі Сенату в понеділок. Медслужба Сенату заявила, що не зможе протестувати всіх 100 сенаторів на коронавірус