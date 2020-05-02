Блог: Переїзд під час карантину: Така різна Америка
Так сталося, що на початку карантину нам довелося змінити місце проживання. Ми залишили північний штат Вермонт і переїхали у південну Вірджинію. І, якщо школи, університети, інші федеральні організації в обох штатах закривалися на карантин майже одночасно, то малий і середній бізнес мав відмінності переходу до ізоляції. Північні штати ще на початку березня одностайно почали закривати ресторани, зони відпочинку, парки, готелі, музеї, кінотеатри тощо.
Майже половина американців вважають, що не повернуться на робоче місце раніше серпня - опитування США
Дві третини американців зараз не хочуть повертатись на робоче місце, майже стільки ж хочуть запевень від уряду про безпеку повернення на роботу. Такими є результати опитування Qualtrics. Лише чверть опитаних вважають, що повернуться до роботи у травні, а 48% кажують, що не не очікують повернення до роботи раніше серпня.
Українські медики із Нью-Джерсі про вихід із карантину. Відео
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