Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 2 травня

Більше 30 штатів у США почали послаблювати обмеження на економічну діяльність та правила соціального дистанціювання. Медичні експерти попереджають про небезпеку передчасного зняття заборон, що може призвести до нового спалаху епідемії

Протест в Чикаго проти обмежень, введених для стримування пандемії.

Найважливіше

У США препарат «Ремдесивір» отримав реєстрацію для використання проти COVID-19 в надзвичайних умовах

Президент Трамп висловився на підтримку протестувальників, які увірвались в будівлю адміністрації губернатора штату Мічиган, з вимогою припинити коронавірусної обмеження

ВООЗ привітала Ухань з тим, що там не залишилось тяжких випадків захворювання на коронавірус COVID-19

Рішенням ВООЗ продовжено світовий надзвичайний стан введений у зв‘язку з пандемією на тлі збільшення кількості померлих від COVID-19 в світі до 240 000

Американські сенатори повертаються до роботи в будівлі Сенату в понеділок. Медслужба Сенату заявила, що не зможе протестувати всіх 100 сенаторів на коронавірус

Оновити

Блог: Переїзд під час карантину: Така різна Америка

Так сталося, що на початку карантину нам довелося змінити місце проживання. Ми залишили північний штат Вермонт і переїхали у південну Вірджинію. І, якщо школи, університети, інші федеральні організації в обох штатах закривалися на карантин майже одночасно, то малий і середній бізнес мав відмінності переходу до ізоляції. Північні штати ще на початку березня одностайно почали закривати ресторани, зони відпочинку, парки, готелі, музеї, кінотеатри тощо.

Читати більше

Майже половина американців вважають, що не повернуться на робоче місце раніше серпня - опитування США

Дві третини американців зараз не хочуть повертатись на робоче місце, майже стільки ж хочуть запевень від уряду про безпеку повернення на роботу. Такими є результати опитування Qualtrics. Лише чверть опитаних вважають, що повернуться до роботи у травні, а 48% кажують, що не не очікують повернення до роботи раніше серпня.

Читати більше

Українські медики із Нью-Джерзі про вихід із карантину. Відео
Embed
Українські медики із Нью-Джерзі про вихід із карантину. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:26 0:00
Direct link

Українські медики із Нью-Джерсі про вихід із карантину. Відео

Більше

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG