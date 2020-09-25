МОЗ: В Україні збільшується кількість важкохворих на COVID-19

За даними МОЗ, кількість нових випадків виявлених інфікованих на COVID-19 залишається близькою до рекордної кількості. За минулу добу захворіли 3565 людей. До медичних закладів довелося госпіталізувати 742 людини. В Україні спостерігають збільшення кількості інфікованих COVID-19 громадян, захворювання у яких протікає у важкій формі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас збільшується кількість госпіталізованих осіб. 742 людини - це дуже багато. Ми постійно спілкуємося з лікарями, які надають допомогу хворим із COVID-19, і вони кажуть, що збільшилася, в тому числі кількість важких хворих, людей, які мають важкий перебіг хвороби.

Столиця утримує лідерство за кількістю нових випадків захворювання - 380. Не вдається приборкати поширення хвороби на Харківщині та Тернопільщині.

Напередодні уряд переглянув зонування рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні. До так званої "червоної" зони найвищої небезпезпеки потрапили два населених пункти на Тернопільщині - Тернопіль і Бережани. Там запровадять обмеження у роботі транспорту і об'єктів соціальної інфраструктури. Нове епідеміологічне зонування вступить у дію 28 вересня і діятиме протягом двох тижнів.

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