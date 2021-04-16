Килимник передавав російській розвідці дані щодо виборчої кампанії Трампа, - Мінфін США

Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, консультанта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року, передавав дані російській розвідці.

Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів США 15 квітня. Раніше американське слідство встановило, що Килимник отримував внутрішні дані кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії, але інформація про те, що він робив з даними, не надавалась.

Килимник є серед 32 фізичних та юридичних осіб, щодо яких Міністерство фінансів США ввело санкції за втручання до американських виборів.

Американське відомство назвало Килимника російським та українським політичним консультантом а також відомим агентом російської розвідки, «який втілював операції з впливу від їхнього імені».

Крім передачі даних про передвиборчу кампанію, Килимник, за інформацією Мінфіну США, «намагався просувати інформацію, що Україна, а не Росія втручалась до виборів США 2016 року» а також «намагався допомогти колишньому президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями».

«За вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні».

ФБР пропонує винагороду обсягом до чверті мільйона доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника.

Нагадаємо, у четвер Білий дім повідомив, що вводить санкції проти російських технологічних компаній, обмежує операції з облігаціями РФ​ і запроваджує заходи проти росіян за дії в Криму. Крім того, США ​висилають із країни 10 російських дипломатів​.​

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