Tesla Ілона Маска, Oracle, декілька інших компаній Кремнієвої долини, переїжджають з Каліфорнії до Техасу

Декілька впливових американських компаній високих технологій заявили про свої плани перемістити головні офіси з Каліфорнії до Техасу.

Минулого тижня про те, що автовиробник Tesla відкриє головний офіс у місті Остін, штат Техас, замість каліфорнійського Лос-Анджелеса, заявив засновник компанії Ілон Маск. Через декілька днів про плани переїхати з Каліфорнії до Техасу заявили Oracle, одна з найстарших компаній Кремнієвої долини Hewlett-Packard а також нова компанія з виробництва програмного забезпечення Palantir.

Серед причин переведення компаній, експерти називають те, що через пандемію, все більше компаній працюють дистанційно, потреба в утриманні офісних приміщень зменшилась, а вартість утримання офісів у великих містах Каліфорнії є значною.

В інтерв‘ю The Wall Street Journal Маск пояснив своє рішення тим, що Tesla будує новий завод в Техасі, а також складним бізнес середовищем у Каліфорнії. Oracle в заяві для преси вказує, що переміщення дозволить «більш гнучко підійти до розміщення співробітників», бо багато співробітників «можуть обрати місце для свого офісу, або працювати з дому».

Компанії вже декілька років полишають Каліфорнію, йдеться в дослідженні консалтингової компанії Spectrum Location Solutions. В 2018-2019 роках 660 компаній перевели свої об’єкти з штату, наводить дані дослідження компанії видання Yahoo Finance.

Такі гіганти високих технологій як Apple та Google в 2018-2019 роках також оголосили про свої плани збільшити представництво в Техасі, пише видання TechCrunch.

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