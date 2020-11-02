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США, Британія та інші країни закликали сторони до діалогу на тлі скандалу навколо рішень КСУ

США, Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина з дедалі більшою стурбованістю стежать за подіями, пов‘язаними з рішенням Конституційного суду України. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці Посольства США в Україні.

Країни закликали всі сторони «об‘єднатись у діалозі» і «знайти рішення кризи».

«Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротись з корупцією, так і продовжити закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс», - йдеться в заяві.

Об‘єднати зусилля уряду та сил, що виступають за євроатлантичне майбутнє України закликала і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Як і багато інших, я продовжую уважно слідкувати за розвитком подій стосовно нещодавніх рішень Конституційного суду, - пише дипломат у Twitter. - Зараз важливо, щоб уряд і всі ті, хто підтрмують євроатлантичне майбутнє, об‘єднались у цей визначальний для України час».

Рішення Конституційнго суду України про неконституційність статті Кримінального кодексу, що передбачала кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації в деклараціях про доходи, а також стосовно обмеження деяких повноважень НАЗК, викликало протести в Україні та занепокоєння міжнародної спільноти щодо ризиків згортання антикорупційних реформ.

У своїй статті для Financial Times президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення КСУ як спрямоване на те, щоб «підірвати верховенство права в Україні ... зупинити євроатлантичну інтеграцію України». Однак, пропозиції Зеленського стосовно вирішення цієї ситуації викликали критичні зауваження. Ініціатива Зеленського стосовно припинення повноважень суддів КСУ була розкритикована в листі голови Венеційської комісії та президентки GRECO, антикорупційної установи Ради Європи.

В понеділок спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про плани зареєструвати в українському парламенті законопроект, який би повернув електронне декларування і доопрацювати його.

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