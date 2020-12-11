В Конгресі США тривають напружені переговори щодо пакету допомоги економіці

Переговори щодо узгодження пакету економічних стимулів, який би отримав підтримку і Сенату США, де більшість контролюють республіканці, і Палати представників США, де більшість належить Демократичній партії, відбуваються непросто. Хоча законодавці вид обох партій наголошують на важливості такого пакету допомоги, суперечки тривають і предметом обговорення залишається як власне обсяг пакету стимуляційних заходів, так і питання захисту бізнесу від позовів, пов’язаних із пандемією.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відзначила прогрес у роботі групи, яка узгоджує положення щодо економічної допомоги країні у час пандемії.

Група, до якої входять законодавці від обох провідних американських партій і обох палат парламенту США, намагається узгодити положення пакету допомоги загальним обсягом 908 мільярдів доларів.

Лідер більшості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл розкритикував демократів за затягування процесу переговорів і запропонував затвердити пакет обсягом 500 мільйонів доларів, який би включав допомогу на збереження фонду оплати праці для малих і середніх підприємств і не містив би додаткових прямих виплат американцям, або надання додаткових виплат з безробіття з федерального бюджету.

Раніше Пелосі, представниця опозиційної Демократичної партії США виступала за пакет у 2 трильйони доларів, але тепер підтримала менший пакет, сподіваючись, що після інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, буде узгоджено новий більш масштабний пакет допомоги.

«Цей пакет не стимуляційний, а надзвичайний», - заявила Пелосі.

Від затвердження пакету залежатиме подальше надання допомоги з безробіття майже 12 мільйонам американців після закінчення цього місяця., зауважують оглядачі.

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