Байден назвав 13 експертів, які радитимуть йому щодо подолання пандемії COVID-19

Джо Байден, який, за прогнозам Голосу Америки, виграв вибори президента США, назвав 13 експертів, які увійдуть до Перехідної дорадчої групи з питань подолання пандемії COVID-19.

«Подолання пандемії кронавірусу - одна з найбільш важливих битв, яка постане перед нашою адміністрацією і я отримуватиму інформацію від науковців та експертів», - йдеться в заяві Байдена, виданій в понеділок.

Співголовами групи стали колішній член Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками Девід Кесслер, колишній головний хірург США Вівек Мурті та д-р Марсель Нун‘єз-Сміт з Єльського університету.

Цікаво, що до групи також увійшов Рік Брайт, посадовець адміністрації Трампа, який подав скаргу в рамках захисту для викривачів корупції, в якій заявив, що адміністрація ігнорувала його попередження стосовно пандемії.

В своїй заяві щодо подолання пандемії, Байден знову закликав американців носити маски і наголосив на тому, що його завданнням стане «поновити лідерство США в подоланні пандемії».

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