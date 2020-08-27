У Європі фіксують нові спалахи заражень на COVID-19

В Європі занепокоєні через ризик настання другої хвилі пандемії коронавірусу. У Франції, Іспанії та Італії в середу було зафіксоване значене зростання кількості нових заражень. Кількість нових випадків заражень у Франції становила 5 429 да добу, що є найвищим показником з середини квітня, повідомляє Daily Mail з посиланням на офіційні дані країни. Для того, щоб запобігти поширенню зараження, місцева влада зобов‘язала всіх носити маски в громадських місцях в столиці країни. Подібні розпорядження були введені і в інших великих містах Франції минулого тижня. Міністр охорони здоров‘я Франції заявив про плани до вересня збільшити кількість тестувань до мільйона на тиждень. Німеччина також посилила вимоги до носіння масок з огляду на збільшення випадків заражень.

Серед інших європейських країн, які зіткнулись із зростанням кількості заражень - Італія, де зареєстрували 1 367 нових випадків за добу, що є найбльшим показником з травня. Іспанія має 7 296 нових випадків зараження за добу. В розрахунку на 100 000 населення, кількість нових заражень в Іспанії перевищила цей показник у США, які, як вважається, найбільше постраждали від пандемії, пише Daily Mail. Кількість нових заражень зменшується у США вже декілька днів поспіль, але в країні все ще реєструють десятки тисяч нових випадків випадків COVID-19 на добу.

У США майже 180 000 людей померло від COVID-19, зареєстровано більше 5,6 мільйонів заражень.

Через новий спалах заражень, в Україні оголосили про заборону для подорожей іноземців до країни.

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