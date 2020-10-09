Кількість нових заражень на COVID-19 в європейському регіоні вперше перевищила 100 000

В Європі вперше зареєстровано більше 100 000 нових заражень на COVID-19 на добу, повідомляє Reuters. Згідно з даними Світової організації охорони здоров‘я, цього тижня в Європі фіксується більше випадків коронавірусу ніж в США, Бразилії, або Індії.

Протягом останніх трьох днів кількість заражень перевищувала 10 000 на день в Великій Британії, Росії, Іспанії та Франції.

Україна, Чехія, Росія та Польща - серед тих європейських країн, які цього тижня фіксують рекордні темпи заражень.

Хоча кількість заражень сягає рекордних значень, кількість госпіталізацій та смертей від коронаіврусної хвороби залишається меншою, ніж навесні.

Великі європейські міста поновлюють обмежувальні заходи. В Парижі та Берліні вводяться обмеження на роботу барів, в Мадриді запровадили карантинні обмеження.

В Європі зареєстровано більше 16% всіх випадків заражень на коронавірус у світі і майже 22% смертей, пише Reuters.

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