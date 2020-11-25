ВООЗ: Європейський регіон залишається найбільшим центром спалаху коронавірусу

У Європейському регіоні продовжують реєструвати найбільшу кількість нових випадків заражень та смертей від COVID-19. Такі дані за останні сім днів навела в своєму щотижневому звіті Всесвітня організація з охорони здоров‘я.

Кількість нових заражень в світі знизилась на 6% протягом минулих семи днів. 44% нових випадків зареєстровано в Європейському регіоні, як і практично половина смертельних випадків, йдеться в повідомленні ВООЗ, опублікованому у вівторок.

Спалах коронавірусу продовжує поширюватись у США. У вівторок за добу було зафіксовано 2 100 нових смертей від COVID-19, що є найбільшою кікльістю з початку травня, а кількість нових заражень тримається вище 100 000 на добу вже протягом декількох тижнів.

Цього тижня у США починається сезон свят і посадовці сфери охорони здоров‘я та медики закликають американців менше подорожувати і обмежити коло спілкування на свята. Через поширення пандемії, 61% американців змінили свої плани щодо святкування Дня подяки, засвідчили результати опитування Axios/Ipsos.

На тлі повідомлень про ефективність прототипів вакцин компаній-розробників Moderna, Pfizer, лікарні у США готуються до якнайшвидшого прийому вакцини після її затвердження владою у США.

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