В Європі поновлюють карантинні обмеження на тлі нових спалахів COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров‘я в неділю зафіксувала третій поспіль день рекордного з часів початку пандемії зростання випадків захворювання на коронавірус.

Цього разу майже половина випадків нових заражень - більше 221 000 - припадає на європейський регіон.

«Ми перебуваємо в критичній точці пандемії, особливо в західній півкулі, - заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус у п‘ятницю, - Наступні декілька місяців будуть дуже складними, а деякі країни перебувають на небезпечній траекторії».

Загальна кількість випадків заражень COVID-19 у світі, за даними ВООЗ, перевищила 42 мільйона, включаючи 9 мільйонів в європейському регіоні.

Низка європейських країн оголосила про рекордне зростання кількості заражень і поновлення карантинних обмежень.

Прем‘єр-міністр Іспанії Петро Санчес, запровадив новий надзвичайний стан в країні, включно з введенням комендантської години а також обмеженням подорожей між деякими регіонами. В Іспанії загальна кількість заражень сягнула 1 мільйона випадків.

Ірландія запровадила обмеження на подорожі далі ніж 5 кілометрів і оголосила про припинення роботи крамниць, які не вважаються життєво важливими.

Про можливість запровадження нових обмежень цього тижня оголосили Швейцарія та Італія; Болгарія надала можливість школам перейти на онлайн освіту. Можливість поновити окремі обмеження обговорюють і у Франції, де кількість заражень перевищила 50 000 у неділю.

У США - нова хвиля поширення коронавірусу. Тут зареєстрували 83 718 нових випадків заражень за добу в суботу, що порівняно з рекордним показником заражень у п’ятницю на рівні 83 757 випадків. Пандемія коронавірусу продовжує зачіпати і Білй дім. У п‘ятьох представників служби віце-президента США Майка Пенса виявлено коронавіруc.

А в австралійському Мельбурні влада оголосила про зняття обмежень. В неділю в окрузі Вікторія не було виявлено жодних нових випадків заражень на COVID-19 і жодних смертей від хвороби. «Маємо нуль випадків за такої великої кількості тестувань», - заявив прем‘єр-міністр округу Вікторія Деніел Андрюс. Він привітав мешканців округу з дотриманням карантинних обмежень.

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