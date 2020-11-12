Радник Байдена з COVID-19 виступає за локдаун у США. «Ми могли б компенсувати втрачені зарплати»

Д-р Майкл Остенгольм підтримує введення карантинного локдауну у США на 4-6 тижнів, для того, щоб стримати поширення пандемії.

Про це Остенгольм, який увійшов до числа 12 експертів команди радників Джо Байдена з питань пандемії коронавірусу, розповів у середу агенції Yahoo Finance.

На його переконання, карантинні обмеження дозволять стримати поширення інфекції достатньою мірою для того, щоб відновити економіку ще перед тим, як вакцина від коронавірусу потрапить у широкий доступ.

«Ми могли б плавно увійти до періоду, коли буде наявна вакцина в першому, або другому кварталі наступного року, поновивши економіку задовго до цього», - заявив він.

Остенгольм заявив, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб компенсувати втрачені доходи.

«Ми можемо сплатити за пакет зараз, який би включав всі зарплати, втрачені зарплати окремих працівників, збитки малих та середній компаній, або урядів міст, штатів чи округів. Ми все це могли б зробити, - сказав експерт. - Тоді ми змогли б провести локдаун від чотирьох до шести тижнів».

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