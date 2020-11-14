Не їдьте до бабусі на свята. Три штати закликали обмежити подорожі перед Днем подяки у США

Каліфорнія, Орегон та Вашингтон видали спільні рекомендації щодо подорожей. Губернатори цих штатів закликали мешканців уникати подорожей за межі регіону для того, щоб зменшити ризики заражень у сезон свят. Тим, хто прибуває до регіону, влада рекомендує дотримуватись самоізоляції протягом 14 днів.

День подяки наприкінці листопада американці традиційно відзначають у родинному колі, але цього року американські експерти в сфері охорони здоров‘я радять зважити ризики тривалих подорожей і, за можливості, не збиратись на свята в широкому родинному колі, якщо для цього треба їхати з одного регіону до іншого. Також на День подяки студенти університетів зазвичай повертаються з гуртожитків до дому, що збільшує загрози поширення вірусу.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом наголосив на важливості протиепідемічних обмежень. «Каліфорнія щойно подолала приголомшливий поріг у мільйон випадків COVID-19 і ознак уповільнення вірусу немає, - йдеться в заяві Ньюзома. - Збільшення випадків посилює тиск на нашу систему лікарень і загрожує життю людей похилого віку, зайнятих в життєво важливих сферах а також каліфорнійців, які є вразливими до вірусу. Подорожі збільшують ризик поширення COVID-19 і ми мусимо колективно наростити наші зусилля у цей час, щоб стримати вірус і врятувати життя».

Міністр штату Каліфорнія з Охорони здоров‘я Марк Галі зазначив, що штати не запровадили суворі обмеження, побоюючись викликати негативну реакцію на тлі «втоми» від коронавірусних обмежень.

Губернатор Орегону Кейт Браун на додаток до рекомендацій стосовно подорожей, запровадила в штаті обмеження на зібрання більше шести осіб. «Я не прошу вас, я вам кажу припинити суспільні зібрання ... вечірки вдома і обмежити спілкування колом з шести чи менше осіб в рамках одного домогосподарства», - сказала Браун, пише Reuters.

В штаті Нью-Мексико влада продовжила обмеження на зібрання більше п‘яти осіб, якщо вони не належать до одного домогосподарства, а також закликала мешканців «залишатись в своїх оселях, не виходити без поважної причини», прикривати обличчя в громадський місцях.

В п‘ятницю у США було зафіксовано 184 000 випадків заражень на COVID-19, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса.

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