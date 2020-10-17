В США та Європі зростає кількість випадків COVID-19, деякі регіони вводять нові обмеження

Кількість випадків зараження на COVD-19 у США перевищила 8 мільйонів, а кількість померлих від хвороби наблизилась до 220 000, станом на п‘ятницю. В північних штатах, з похолоданням, кількість випадків заражень зросла. Протягом останнього тижня середня кількість заражень на добу у США становила 50 000 і зростання фіксували у 32 штатах. Для того, щоб стримати поширення пандемії, губернатор штату Нью-Йорк Андрію Куомо оголосив про кластерний підхід, розділивши місто різні зони у відповідності до рівня поширення інфекції,

Головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі закликав американців переглянути свої плани щодо родинних зустрічей на свята і застеріг, що саме родинні зібрання можуть стати джерелом поширення коронавірусу.

У своєму спілкуванні з експертами Університету Джонса Гопкінса у п‘ятницю Фаучі закилкав американців носити маски. «Якщо ви не носите маску, і не дотримуєтесь соціального дистанціювання, то стаєте частиною проблеми, а маєте бути частиною її рішення».

Низка європейських країн також переживає новий спалах коронавірусу.

Англія, Франція, Італія, Польща та Німеччина повідомляють про різке зростання кількості заражень і запроваджують нові протиепідемічні заходи.

У Німеччині за добу зареєстрували 7 830 випадків коронавірусу. Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала німців проявити солідарність. «Що дозволило нам так добре пройти перші півроку пандемії? Це те, що ми були разом і виконували правила, продиктовані здоровим глуздом», - заявила Меркель.

В четвер у Франції зареєстрували більше 30 000 заражень за добу. Для стримування епідемії в великих містах Франції на чотири тижні ввели заборону на вихід з осель без поважної причини між 9 вечора та 9 ранку. Польща визначила червоні зони, де будуть закриті спортзали та школи, повідомляє ВВС.

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