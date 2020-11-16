Moderna заявляє, що її вакцина показала майже 95% ефективності проти COVID-19

Компанія Moderna заявила в понеділок, що розроблений нею прототип вакцини в 94,5% випадків ефективно запобіг зараженню на COVID-19. Такі дані компанія оприлюднила на основі попередніх результатів останньої фази клінічних випробувань, що охоплювала 30 000 учасників.

Минулого тижня про більше 90% ефективності своєї вакцини заявила компанія Pfizer.

За умови успішного проходження затвердження владою, Сполучені Штати в грудні можуть отримати дві вакцини, дозволені для використання в надзвичайних ситуаціях, пише Reuters.

«Матимемо вакцину, яка може зупинити COVID-19», - заявив президент компанії Moderna Стівен Ходж пресі в понеділок.

Moderna бере участь в програмі уряду США з прискореної доставки вакцини «Космічна швидкість».

«Якщо ми отримаємо схвалення на використання в надзвичайних умовах, ми будемо готові до поставок в рамках «Космічної швидкості» практично через декілька годин, - сказав Годж. - Тому її можна почати розповсюджувати негайно».

Дивіться також: Що американські науковці кажуть про вакцину від коронавірусу від компаній Пфайзер і БіоНТек? Відео