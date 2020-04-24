Кількість смертей від коронавірусу у США перевищила 50 000

Більше 50 000 людей померло у США від коронавірусу COVID-19, станом на п‘ятницю, згідно до даних Інституту Джонса Гопкінса.

Це в 16 разів більше, ніж від нападу 9/11 а також більше, ніж загинуло в Корейській війні, пише видання The Hill. Кількість жертв на душу населення вище у Франції та Італії, ніж у США. Все ж занепокоєння викликає те, що кількість смертей від коронавірусу у США продовжує зростати.

У країні зареєстровано більше 870 000 випадків зараження вірусом, що становить майже третину від кількості заражених у світі.

Запроваджені для подолання епідемії карантинні обмеження зараз охоплюють майже 97% американців.

Обмеження боляче вдарили по економіці країни, мільйони людей в США мусили стати на облік за безробіттям. Кількість безробітних збільшилась до 26 мільйонів. Для того, щоб зменшити вплив пандемії на економіку, деякі штати вже цього тижня планують знімати карантинні обмеження.

Все ж американські лікарі застерігають від поспіху у знятті обмежень і попереджають про можливу другу хвилю захворювання.

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