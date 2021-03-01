Корпусу миру виповнилось 60 років

В понеділок американській волонтерській програмі «Корпус миру» виповнюється 60 років.

В Україні Корпус миру діє 29 років і за цей час тут пройшло службу 3420 волонтерів, йдеться в повідомленні організації.

«Протягом останніх 29 років Корпус миру США в Україні співпрацював з десятками неурядових організацій по всій країні та підтримував їх в їхній діяльності. Ми надихаємось ентузіазмом та професіоналізмом українських неурядових організацій, та прагнемо і надалі сприяти їхнім ініціативам», - пише Корпус миру в Україні.

Корпус Миру було створено указом президента Джона Кеннеді 1 березня 1961 року. З того часу в рамках програми, більше 240 000 волонтерів служило в 141 країні.

Метою програми було просування миру та взаєморозуміння у світі. В рамках програми, здебільшого молоді американці з вищою освітою, або досвідом, проводять по два роки у країнах, що розвиваються, щоб допомогти з освітніми ініціативами, в сфері охорони здоров‘я, громадського економічного розвитку, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища та розвиткові молоді.

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