Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Корпусу миру виповнилось 60 років

Волонтери Корпусу миру в Україні, 2017 рік

В понеділок американській волонтерській програмі «Корпус миру» виповнюється 60 років.

В Україні Корпус миру діє 29 років і за цей час тут пройшло службу 3420 волонтерів, йдеться в повідомленні організації.

«Протягом останніх 29 років Корпус миру США в Україні співпрацював з десятками неурядових організацій по всій країні та підтримував їх в їхній діяльності. Ми надихаємось ентузіазмом та професіоналізмом українських неурядових організацій, та прагнемо і надалі сприяти їхнім ініціативам», - пише Корпус миру в Україні.

Корпус Миру було створено указом президента Джона Кеннеді 1 березня 1961 року. З того часу в рамках програми, більше 240 000 волонтерів служило в 141 країні.

Метою програми було просування миру та взаєморозуміння у світі. В рамках програми, здебільшого молоді американці з вищою освітою, або досвідом, проводять по два роки у країнах, що розвиваються, щоб допомогти з освітніми ініціативами, в сфері охорони здоров‘я, громадського економічного розвитку, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища та розвиткові молоді.

Дивіться також: Київ проведе установчий саміт "Кримської платформи". Відео

Київ проведе установчий саміт "Кримської платформи" із світовиси лідерами. Відео
Embed
Київ проведе установчий саміт "Кримської платформи" із світовиси лідерами. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:54 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Астронавти NASA вийшли на космічну прогулянку 28 лютого. Відео
Embed
Астронавти NASA вийшли на космічну прогулянку 28 лютого. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00

Астронавти NASA вийшли на космічну прогулянку 28 лютого. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG