У День боротьби з корупцією США, ЄС обіцяють підтримку Україні

9 грудня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме у цей день у 2003 році в мексиканському місті Меріда було відкрито для підписання Конвенцію ООН з подолання корупції, ухвалену ООН наприкінці жовтня того ж року.

«Ми вітаємо прогрес, досягнутий народом України у подоланні корупції, та запевняємо у підтримці з боку США задля продовження боротьби з корисливими інтересами певних кіл», - йдеться в заяві Посольства США в Україні, виданій з нагоди Дня боротьби з корупцією.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у цей день подякував борцям з корупцією в Україні. «Ваші неослабні зусилля обіцяють країну, де людська гідність, творчість та рівні умови допоможуть втілити широкий потенціал суспільства. ЄС завжди вас у цьом підтримає».

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