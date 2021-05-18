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Ракета космічних сил США виведе на орбіту супутник системи протиповітряної оборони

Фото 2020 року: ракета Atlas V

Сьогодні о 20:30 за київським часом відбудеться запуск ракети Atlas V. Ракету буде запущено з мису Канаверал у Флориді, США, в рамках програми Космічних сил США. Запуск транслюватиметься наживо.

Atlas V виведе на орбіту п’ятий супутник Космічної системи інфрачервоного слідкування США (SBIR), що працює з 2013 року і призначена для попередження про ракетні удари у світі.

Військові посадовці заявили, що супутник виробництва американської компанії Lockheed Martin зможе інфрачервоними сенсорами виявляти гаряче повітря з вихлопів від запуску ракет у світі, що підвищить готовність до нападів, пише видання Space.

«Дані SBIRS використовуються багатьма оборонними системами нашої країни, які разом створюють масштабну систему усунення ракет, щоб захистити нашу країну та наші збройні сили», - зауважила полк. Космічних сил США Ерін Гулден.

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