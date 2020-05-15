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3 умови відкриття шкіл в часи COVID-19 оголосила американська служба громадського здоров‘я

Школи в американському штаті Монтана серед перших поновлять роботу після карантинних обмежень у США

Центри з контролю над захворюваннями у США рекомендують перед поновленням роботи шкіл, відповісти на три основні питання, щоб визначити, чи спроможний заклад поновити роботу в умовах пандемії кронавірусу COVID-19.

Існує можливість поновлення роботи

Ця умова виконується, якщо відновлення роботи не суперечить вказівкам влади, школа готова захистити дітей та осіб з високим ризиком ускладнень а також готова щоденно після приходу до школи, проводити перевірку дітей та співробітників на наявність симптомів та історію контактів.

Виконуються рекомендації з безпеки та охорони здоров‘я

  • Виконуються правила гігієни, такі як миття рук, співробітники прикривають обличчя тканиною, за можливості.
  • Миття, дезінфекція та провітрювання активно застосовуються.
  • Заохочується соціальне дистанціювання через збільшення наявного місця, роботу в малих групах, і, за можливості, обмеження контакту між групами.
  • Всі співробітники мають пройти навчання з правил безпеки здоров‘я.

Проводиться постійний моніторинг

  • Розроблено і застосовуються процедури для виявлення ознак та симптомів у дітей та співробітників щодня після приходу, за можливості.
  • Всі, хто захворів, заохочуються залишатись вдома.
  • Розроблено плани на випадок хвороби дітей, або співробітників.
  • Відбувається постійне спілкування з місцевою владою, співробітниками та сім‘ями стосовно випадків, ризиків та правил.
  • Відслідковується відсутність учнів та співробітників і забезпечено наявність навченого персоналу а також наявність гнучкої системи відпусток.
  • Будьте готові до консультацій з місцевими органами із забезпечення громадського здоров‘я, якщо виникнуть випадки в закладі, або збільшиться кількість випадків в районі.

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Як підняти настрій на карантині і зібрати гроші на благодійні цілі – досвід фотографині з Каліфорнії. Відео
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Як підняти настрій на карантині і зібрати гроші на благодійні цілі – досвід фотографині з Каліфорнії. Відео

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