3 умови відкриття шкіл в часи COVID-19 оголосила американська служба громадського здоров‘я

Центри з контролю над захворюваннями у США рекомендують перед поновленням роботи шкіл, відповісти на три основні питання, щоб визначити, чи спроможний заклад поновити роботу в умовах пандемії кронавірусу COVID-19.

Існує можливість поновлення роботи

Ця умова виконується, якщо відновлення роботи не суперечить вказівкам влади, школа готова захистити дітей та осіб з високим ризиком ускладнень а також готова щоденно після приходу до школи, проводити перевірку дітей та співробітників на наявність симптомів та історію контактів.

Виконуються рекомендації з безпеки та охорони здоров‘я

Виконуються правила гігієни, такі як миття рук, співробітники прикривають обличчя тканиною, за можливості.

Миття, дезінфекція та провітрювання активно застосовуються.

Заохочується соціальне дистанціювання через збільшення наявного місця, роботу в малих групах, і, за можливості, обмеження контакту між групами.

Всі співробітники мають пройти навчання з правил безпеки здоров‘я.

Проводиться постійний моніторинг

Розроблено і застосовуються процедури для виявлення ознак та симптомів у дітей та співробітників щодня після приходу, за можливості.

Всі, хто захворів, заохочуються залишатись вдома.

Розроблено плани на випадок хвороби дітей, або співробітників.

Відбувається постійне спілкування з місцевою владою, співробітниками та сім‘ями стосовно випадків, ризиків та правил.

Відслідковується відсутність учнів та співробітників і забезпечено наявність навченого персоналу а також наявність гнучкої системи відпусток.

Будьте готові до консультацій з місцевими органами із забезпечення громадського здоров‘я, якщо виникнуть випадки в закладі, або збільшиться кількість випадків в районі.

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