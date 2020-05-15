3 умови відкриття шкіл в часи COVID-19 оголосила американська служба громадського здоров‘я

Центри з контролю над захворюваннями у США рекомендують перед поновленням роботи шкіл, відповісти на три основні питання, щоб визначити, чи спроможний заклад поновити роботу в умовах пандемії кронавірусу COVID-19.
Існує можливість поновлення роботи
Ця умова виконується, якщо відновлення роботи не суперечить вказівкам влади, школа готова захистити дітей та осіб з високим ризиком ускладнень а також готова щоденно після приходу до школи, проводити перевірку дітей та співробітників на наявність симптомів та історію контактів.
Виконуються рекомендації з безпеки та охорони здоров‘я
- Виконуються правила гігієни, такі як миття рук, співробітники прикривають обличчя тканиною, за можливості.
- Миття, дезінфекція та провітрювання активно застосовуються.
- Заохочується соціальне дистанціювання через збільшення наявного місця, роботу в малих групах, і, за можливості, обмеження контакту між групами.
- Всі співробітники мають пройти навчання з правил безпеки здоров‘я.
Проводиться постійний моніторинг
- Розроблено і застосовуються процедури для виявлення ознак та симптомів у дітей та співробітників щодня після приходу, за можливості.
- Всі, хто захворів, заохочуються залишатись вдома.
- Розроблено плани на випадок хвороби дітей, або співробітників.
- Відбувається постійне спілкування з місцевою владою, співробітниками та сім‘ями стосовно випадків, ризиків та правил.
- Відслідковується відсутність учнів та співробітників і забезпечено наявність навченого персоналу а також наявність гнучкої системи відпусток.
- Будьте готові до консультацій з місцевими органами із забезпечення громадського здоров‘я, якщо виникнуть випадки в закладі, або збільшиться кількість випадків в районі.
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