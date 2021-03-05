7 років Росія мститься Україні за європейський вибір - США в ОБСЄ закликали Москву припинити окупацію Криму

У березні 2014 року «задля прикриття окупації», Москва провела так званий референдум в Криму, що відбувся «з порушенням міжнардоного права та із зневагою до зобов‘язань Росії як члена ОБСЄ». Про це йдеться в заяві тимчасово повіреної США в ОБСЄ Кортні Остріан, виданій 4 березня.

В своїй заяві Остріан назвала агресію Росії в Україні - помстою за рішення України «піти шляхом зближення з Європейським Союзом та трансатлантичною спільнотою».

Росія встановила репресивний режим в Криму, спрямований проти кримських татар, етнічних українців та усіх, хто виступає проти окупації, наголосила дипломат.

Сотні дітей в Криму зростають без своїх батьків, яких несправедливо називають «екстремістами» та «терористами» і несправедливо утримують в російських в‘язницях за їхню мирну опозицію щодо окупації

Вона відзначила, що зникнення біля десяти кримських татар на початку окупації не було розслідувано, як і не було справедливості «для десятків інших, які зазнали катувань, чи інших порушень з боку служб безпеки Росії».

«Сотні дітей в Криму зростають без своїх батьків, яких несправедливо називають «екстремістами» та «терористами» і несправедливо утримують у російських в‘язницях за їхню мирну опозицію щодо окупації», - йдеться в заяві.

Остріан зазначила, що відбувається мілітаризація Криму, а майже 28 000 мешканців Криму було призвано до російських збройних сил. «За повідомленнями, багатьох з цих громадян України спрямовано до підрозділів, пов‘язаних з керованим Росією конфліктом на сході України», - йдеться в заяві.

«Наша позиція чітка: Крим - це Україна», - наголосила дипломат і запевнила, що підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною.

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