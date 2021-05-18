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«Окупаційна влада розгорнула кампанію тортур та залякування» в Криму - заява США в роковини депортації кримських татар

Сьогодні Україна вшановує пам‘ять жертв депортації кримських татар, що відбулась 77 років тому, в 1944.

У цей день США висловили занепокоєння через утиски прав кримських татар в Криму. «З часу окупації Криму Росією у 2014 році окупаційна влада розгорнула кампанію насильства, залякування і тортур стосовно тих, хто виступає проти окупації, включаючи представників етнічних та релігійних меншин», - йдеться у відеозверненні Майкла Крідлера, першого секретаря Посольства США в Україні.

«Ми пам‘ятаємо всіх, хто постраждав», - йдеться в заяві представництва ЄС в Україні, виданій до Дня боротьби за права кримськотатарського народу. В ЄС закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму.

Із закликом до Росії припинити переслідування кримських татар і полишит Крим звернулось і Міністерство закордонних справ Естонії.

«Сьогодні, ми бачимо нову хвилю репресій проти кримських татар», - наголосили у відомстві.

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Екологія: У Маямі волонтери чистять пляжі від бруду. Відео

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