Посольство США відреагувало на затримання кримських татар в Криму

США закликали Росію припинити переслідування кримських татар і звільнити політичних в‘язнів. Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні, розміщеній в соцмережах, у відповідь на твіт заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової про те, що «російські окупанти в Криму затримали 4 кримських татар - А.Кадирова, А.Аблякімова, Р.Умерова та Е.Топчі після обшуків в їх будинках...».

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав міжнародну спільноту посприяти звільненню з російського ув’язнення громадян України – кримських татар і посилити тиск на Росію для виконання резолюцій Генасамблеї ООН щодо Криму, пише Радіо Свобода.

Відповідне звернення Чубаров розмістив у Facebook. Він, зокрема заявив: «правда полягає в тому, що найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримськотатарського народу - корінного народу Криму - за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють у військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземноморського морів».

31 серпня російська влада в Криму затримала Айдера Кадирова, Енвера Топчі, Айдера Аблякімова та Рідвана Умерова. Їх відпустили під підписку про невиїзд, ФСБ порушило проти них справу за «неінформування», повідомляють ЗМІ.

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