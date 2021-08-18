США, ЄС засудили нові затримання та вироки кримським татарам з боку РФ

Посольство США в Україні виступило з осудом вироку 4 кримським татарам за «сфабрикованими звинуваченнями» в «екстремізмі» а також затримання ще 5 кримських татар.

«Ми засуджуємо російський вирок 4 кримським татарам - 12-18 років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в "екстремізмі" та затримання ще 5 кримськотатарських активістів. Росія повинна припинити релігійні переслідування і звільнити всіх українських політв’язнів. #КримЦеУкраїна», - йдеться в заяві посольства, розміщеній у соцмедіа.

З відповідною заявою виступив і Євросоюз.

«Євросоюз вважає вироки 4 кримським татарам з боку Віськового суду РФ незаконними та неприйнятними, - написав в соцмедіа речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано. - Ми закликаємо Росію забезпечити повну відповідність стандартам захисту прав людини та іншим зобов‘язанням у відповідності до міжнародного права в незаконно анексованому Криму. Крим - це Україна».

Як повідомляє «Радіо Свобода», 17 серпня в Криму російська влада провела ​масштабні обшуки у будинках кримських татар, у результаті п'ятьох осіб затримали за підозрою у «створенні та участі в терористичній організації». Один із затриманих ‒ Раїф Февзієв ‒ імам із села Строгонівка Сімферопольського району.

У Нахімовському районі Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, у Балаклавському районі ‒ Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі ‒ активіста Заура Абдуллаєва. Ці четверо громадських активістів виступали на підтримку фігурантів «справ Хізб ут-Тахрір». Так, Рустем Мурасов напередодні їздив до Ростова-на-Дону, де оголошували вирок в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір». Низка українських правозахисних організацій уже виступила зі спільною заявою, назвавши обшуки та затримання «засобом політичного переслідування Росією кримських татар, які демонструють активну громадянську позицію». Президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері, що «Росія знову обурливо порушує права людини в окупованому Криму».

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