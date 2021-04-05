Напівпорожнє метро і автомобільні затори: у Києві почався жорсткий локдаун

Жорсткий локдаун, що стартував у понеділок 5 квітня в українській столиці, розпочався з автомобільного колапсу на дорогах.

Максимально скористатися особистим транспортом киян змусили нові суворі обмеження щодо транспорту громадського. У метро, на міську маршрутку чи в тролейбус віднині пускають виключно за спеціальними перепустками. Таких у мерії надрукували близько півмільйона і роздали працівникам критичної інфраструктури: медикам, комунальникам, працівникам торгівлі, військовим.

Утім, не всі, хто мав право, встигли отримати доступ. За це міську владу розкритикував офіс президента. Як стверджують у Зеленського, без спецперепусток залишилася частина медичних працівників. ОПУ закликав київську адміністрацію терміново виправити ситуацію.

Добиратися на місце праці автомобілями довелося також тим, чиї підприємства не належать до критичної інфраструктури, але й не передбачають можливості дистанційної роботи. Внаслідок ажіотажного попиту злетіли вгору ціни на послуги столичного таксі.

Окрім громадського транспорту, нові обмеження торкнулися шкіл та дитсадків - вони не працюють; непродовольчих крамниць - зачинені; ресторанів та кафе - працюють лише навинос.

Контроль за дотриманням карантинних обмежень посилили правоохоронці. Заслони з поліцейських та військовослужбовців перевіряють перепустки при вході в метро, проводять рейди щодо порушень карантину суб'єктами господарювання. Голова Національної поліції Ігор Клименко пригрозив штрафами підприємцям, що ігнорують карантин.

"Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує", - написав керівник Нацполіції у Фейсбук.

Локдаун у столиці триватиме, щонайменше, до 16 квітня.

До цього у Києві діяв жорсткий карантин, який був запроваджений 20 березня, але бажаних результатів не приніс. Щодня у столиці реєстрували понад тисячу нових випадків коронавірусної інфекції, і міський голова Віталій Кличко сигналізував про те, що ліжок у стаціонарах для хворих на COVID-19 невдовзі може не вистачити.

На день старту локдауну 5 квітня близько півтисячі киян отримали діагноз коронавірусної хвороби.

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