Китай заявляє про прибуття свого ровера на Марс. Раніше успішно дістатись Марсу вдавалось лише США

Китай вперше доставив свій марсохід до Червоної планети в суботу, повідомляють державні китайські ЗМІ.

«Китай вперше залишив свій слід на Марсі, що є важливим для дослідження космосу нашою країною», повідомила державна інформаційна агенція країни Xinhua.

240-кілограмовий марсохід названий «Журон» на честь китайського бога вогню, досліджуватиме регіон Марсу Утопія Планітія протягом 90 днів. Апарат досліджуватиме ґрунт, шукаючи ознаки води та минулого життя на планеті.

На Марсі з лютого діє американський ровер «Наполегливість».

Загалом США здійснили 9 успішних польотів на Марс. Радянський Союз намагався дістатись Червоної планети в 1971 році, але з апаратом будо втрачено зв‘язок відразу після прибуття, пише AP.

Заступник адміністратора американської космічної агенції НАСА Томас Зурбухен привітав Китай дописом у Twitter. «Разом зі світовою науковою спільнотою, я очікую на важливий внесок цієї місії до розуміння Червоної планети людством», - заявив посадовець.

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