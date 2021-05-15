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Китай заявляє про прибуття свого ровера на Марс. Раніше успішно дістатись Марсу вдавалось лише США

Китайські державні ЗМІ передають новини про прибуття марсоходу на Марс, 15 травня 2021 року, Пекін.

Китай вперше доставив свій марсохід до Червоної планети в суботу, повідомляють державні китайські ЗМІ.

«Китай вперше залишив свій слід на Марсі, що є важливим для дослідження космосу нашою країною», повідомила державна інформаційна агенція країни Xinhua.

240-кілограмовий марсохід названий «Журон» на честь китайського бога вогню, досліджуватиме регіон Марсу Утопія Планітія протягом 90 днів. Апарат досліджуватиме ґрунт, шукаючи ознаки води та минулого життя на планеті.

На Марсі з лютого діє американський ровер «Наполегливість».

Загалом США здійснили 9 успішних польотів на Марс. Радянський Союз намагався дістатись Червоної планети в 1971 році, але з апаратом будо втрачено зв‘язок відразу після прибуття, пише AP.

Заступник адміністратора американської космічної агенції НАСА Томас Зурбухен привітав Китай дописом у Twitter. «Разом зі світовою науковою спільнотою, я очікую на важливий внесок цієї місії до розуміння Червоної планети людством», - заявив посадовець.

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У Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту. Відео

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