Високопосадовці США та Китаю обмінялись різкими заявами на початку дводенних переговорів

Вступне слово перед першими переговорами високопосадовців США та Китаю, які проводяться після обрання президентом США Джо Байдена, тривало значно довше запланованого і позначилось низкою різких заяв.

Посадовець американської делегації зауважив пресі у четвер, що китайська сторона порушила регламент вступного слова і, як видається, зосереджується на «театральних драматичних ефектах, а не суті».

«Вони це чітко дали зрозуміти тим, що швидко порушили протокол - ми домовились про короткі (2 хвилини) вступні ремарки голів делегацій», - йдеться в заяві американського посадовця для преси. Голова ради національної безпеки США Джейк Салліван витримав регламент, а от голова китайської делегації говорив майже півгодини.

Після ремарок китайських посадовців, держсекретар США запросив пресу повернутись до зали, щоб озвучити свою позицію у відповідь. Блінкен наголосив, що велика кількість країн вітають провідну роль США в світі і зауважив, що свої виклики США зустрічають «відкрито, публічно та прозоро». Цзечі також повернув пресу і звинуватив американсько сторону у порушенні протоколу і заявив, що США не можуть «говорити з позиції сили».

Обидві сторони виступили з різкими заявами одна щодо одної. Американська сторона, яку представляв Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен, звинуватила Китай у діях, що загрожують світовій стабільності, обмеженні автономії Гонконгу та порушенні прав людини стосовно уйгурів та політичному примусі інших країн.

Китайська сторона, на чолі з головними дипломатами країни Яном Цзечі та Ваном Ї, звинуватили США у втручанні у внутрішні справи Китаю, лицемірстві в захисті прав людини та залякуванні інших країн.

Втім, заявив посадовець США, власне переговори тривали більше запланованих двох годин. «Як і було заплановано, ми використали переговори, щоб окреслити наші інтереси та пріоритети і почули те саме від наших китайських партнерів», - заявив американський посадовець пресі. У п‘ятницю очікється продовження двосторонніх перемовин.

Цього тижня Сполучені Штати ввели санкції проти 24 посадовців КНР та Гонконгу, через їхню роль у обмеженні політичних свобод та автономії міста. США «глибоко занепокоєні» через зменшення автономії Гонконгу, після внесення змін до виборчої системи, затверджених минулого тижня Китаєм, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу.

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