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Високопосадовці США та Китаю обмінялись різкими заявами на початку дводенних переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї очолюють делегації своїх країн на переговорах 18 березня в Анкораджі, Аляска

Вступне слово перед першими переговорами високопосадовців США та Китаю, які проводяться після обрання президентом США Джо Байдена, тривало значно довше запланованого і позначилось низкою різких заяв.

Посадовець американської делегації зауважив пресі у четвер, що китайська сторона порушила регламент вступного слова і, як видається, зосереджується на «театральних драматичних ефектах, а не суті».

Держсекретар США Ентоні Блінкен (другий праворуч)
Держсекретар США Ентоні Блінкен (другий праворуч)

«Вони це чітко дали зрозуміти тим, що швидко порушили протокол - ми домовились про короткі (2 хвилини) вступні ремарки голів делегацій», - йдеться в заяві американського посадовця для преси. Голова ради національної безпеки США Джейк Салліван витримав регламент, а от голова китайської делегації говорив майже півгодини.

Після ремарок китайських посадовців, держсекретар США запросив пресу повернутись до зали, щоб озвучити свою позицію у відповідь. Блінкен наголосив, що велика кількість країн вітають провідну роль США в світі і зауважив, що свої виклики США зустрічають «відкрито, публічно та прозоро». Цзечі також повернув пресу і звинуватив американсько сторону у порушенні протоколу і заявив, що США не можуть «говорити з позиції сили».

Китайську делегацію на переговорах очолювали головний дипломат Ян Цзечі та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї
Китайську делегацію на переговорах очолювали головний дипломат Ян Цзечі та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Обидві сторони виступили з різкими заявами одна щодо одної. Американська сторона, яку представляв Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен, звинуватила Китай у діях, що загрожують світовій стабільності, обмеженні автономії Гонконгу та порушенні прав людини стосовно уйгурів та політичному примусі інших країн.

Китайська сторона, на чолі з головними дипломатами країни Яном Цзечі та Ваном Ї, звинуватили США у втручанні у внутрішні справи Китаю, лицемірстві в захисті прав людини та залякуванні інших країн.

Втім, заявив посадовець США, власне переговори тривали більше запланованих двох годин. «Як і було заплановано, ми використали переговори, щоб окреслити наші інтереси та пріоритети і почули те саме від наших китайських партнерів», - заявив американський посадовець пресі. У п‘ятницю очікється продовження двосторонніх перемовин.

Цього тижня Сполучені Штати ввели санкції проти 24 посадовців КНР та Гонконгу, через їхню роль у обмеженні політичних свобод та автономії міста. США «глибоко занепокоєні» через зменшення автономії Гонконгу, після внесення змін до виборчої системи, затверджених минулого тижня Китаєм, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу.

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