Техас, з міркувань безпеки, заборонив китайському мільярдеру будувати вітряну електростанцію

Мільярдер з Китаю витратив 110 млн дол на купівлю землі в американському Техасі на кордоні з Мексикою. Він планував побудувати вітряну електростанцію, яка б постачала струм до енергосистеми Техасу.

Однак, губернатор Техасу Грег Ебботт заблокував будівництво, спираючись на новий закон штату, прийнятий в червні цього року, який забороняє «недружнім країнам» мати доступ до критично важливої інфраструктури штату.

До таких «недружніх країн» закон відносить Китай, Росію, Іран та Північну Корею.

«Такі угоди заборонено», - написав Ебботт у Twitter у четвер.

Китайський бізнесмен Сун Гуанксін, повідомляють ЗМІ, має тісні зв‘язки з Комуністичною партією Китаю. Політики в Техасі висловлювали побоювання, що Гуанксін може використати доступ до енергомережі штату з метою кібернападу, або шантажу, пише Daily Mail.

Речник Сун Гуаксіна заявив, що бізнесмен здасть придбану землю в оренду іншій компанії, яка управлятиме вітряною електростанцією.

В грудні Комітет закордонних інвестицій США (CFIUS), який розглядає іноземні інвестиції з точки зору впливу на національну безпеку, схвалив проект Гуанксіна. Схвалення було надано перед тим, як штати прийняв закон про інвестиції з «недружніх країн», пише Forbes.

Як повідомляв «Голос Америки», цього року через похолодання, енергомережа Техасу потерпала від великої кількості аварій. Без струму та опалення майже тиждень залишались мільйони людей.

В статті використано матеріали Daily Mail, Forbes.

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