Пентагон погодився усунути китайського виробника смартфонів із санкційного переліку

США погодились усунути китайську компанію Xiaomi з переліку компаній, що перебувають під санкціями, йдеться у відповідних документах американського суду.

В січні, за президентства Дональда Трампа у США, компанію було включено до переліку «Військових компаній Комуністичної партії Китаю», що передбачає необхідність для американських інвесторів вивести свої кошти з компанії до листопада.

Xiaomi заперечує свій зв’язок з китайськими військовими та Комуністичною партією. Компанія подала до суду на Міністерство оброни США. Американський суд у попередньому тексті постанови назвав рішення Пентагону «довільним».

Тепер, згідно з даними суду, Xiaomi та Пентагон «домовились, що остаточне рішення про усунення включення Xiaomi Corporation до переліку військових компаній Комуністичної партії Китаю ... є доречним». Очікується, що питання буде врегульовано між сторонами до 20 травня після переговорів.

Xiaomi - третя в світі компанія з виробництва смартфонів. Під санкціями США вже впродовж 18 місяців перебуває і інший гігант китайських телекомунікаційних технологій - компанія Huawei.

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