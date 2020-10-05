Президент Трмап продовжує лікування в госпіталі Уолтер Рід

Президент Дональд Трамп продовжує лікування в військовому госпіталі імені Уолтера Ріда. Напередодні в неділю президент Трамп несподівано залишив госпіталь, проїхавшись на задньому сидінні свого SUV та привітавши людей, які зібрались біля лікарні, щоб побажати президентові одужання. Речник Білого дому Джадд Дір заявив, що лікарі Трампа дозволили пацієнту залишити будівлю та «були прийняті всі належні заходи безпеки для здійснення цього кроку, щоб захистити президента та всіх, хто його організував».

В неділю лікарі президента Трампа повідомили, що йому давали двічі стероїдний препарат дексаметазон, після того, як рівень кисню в крові президента впав. Президент Трмап також продовжує пятиденний курс ремдезивіру, який показав позитивні результати у прискоренні терміну одужання пацієнтів в коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє репортер каналу CNN Марк Сігал, лікар президента Трампа Шон Конлі повідомив йому в неділю ввечері, що президента досі планують виписати з лікарні в понеділок ввечері. У заяві голови апарату президента Марка Медоуза, яку оприлюднив канал Fox News, йдеться: «ми досі маємо оптимізм що він (президент Трамп) повернеться до Білого дому пізніше сьогодні».

Тим часом у прес-секретарки Білого дому Кейлі Макенані та двох її заступників виявили коронавірус COVID-19. Макенані оголосила, що отримала позитивний результат тесту зранку в понеділок. Вона повідомила, що перед цим кожен тест на коронавірус, який вона робила з четверга, не виявляв зараження. Прес-секретар оголосила, що переходить на карантин і буде працювати з дому.

Дивіться також: Американці надаватимуть паливо для реакторів на Рівненській АЕС. Відео