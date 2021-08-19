Пожежна ситуація в Каліфорнії різко погіршилась

Супутникове відео «вибухового поширення» лісової пожежі на півночі Каліфорнії розмістила Національна адміністрація США з питань океанів та атмосфери.

Станом на четвер, пожежа охопила більше 25 000 гектарів. За оцінками, площа загоряння зросла в 24 рази за минулі дві доби. Вогнеборці поки не взяли вогонь під контроль, повідомляє Пожежна служба штату.

В Національній адміністрації США з питань океанів та атмосфери пов’язали «безпрецедентне» зростання пожежі «Калдор» з посушливою погодою та вітрами.

Більше десяти тисяч місцевих мешканців змушені евакуюватись. Багато споруд зруйновано. Містечко Гріззлі Флетс спустошене через вогонь, щонайменше двоє його мешканців отримало поранення, повідомляє місцева влада.

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