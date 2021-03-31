Літаки НАТО перехопили 6 груп російських літаків менше ніж за 6 годин

В понеділок 29 березня літаки НАТО 10 разів піднімались у небо, щоб супроводжувати російські винищувачі та бомбардувальники протягом незвично високої активності над Чорним, Балтійським та Північним морями а також на півночі Атлантики. Про це повідомило НАТО в своїй заяві для преси.

Загалом, літаки НАТО перехопили шість різних груп російських військових літаків поблизу повітряного простору Альянсу впродовж менше ніж шести годин, йдеться в повідомленні.

Три військові літаки Росії було виявлено в повітрі над Чорним морем. Для їхнього супроводу в небо піднялись літаки Туреччини, Румунії та Болгарії.

В 2020 році літаки НАТО піднімались в небо більше 400 разів для перехоплення невідомих літаків. Біля 90% з цих вильотів були у відповідь на дії російських літаків.

Минулого тижня під час засідання міністрів країн-членів НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ наголосив на подвійному підході НАТО у співпраці з Росією.

«Потужне стримування та оборона у поєднанні із відкритістю до змістовного діалогу», - так посадовець описав позицію НАТО,

В якості прикладу такого діалогу, Столтенберґ відзначив нещодавнє продовження дії угоди START між США та Росією щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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