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Коронавірус

У Києві скасовують суворий локдаун

Фото: Православні віряни відзначають Вербну неділю. Володимирський собор, 25 квітня 2021 року

З 1 травня в українській столиці послаблюють карантин. Знову запрацює громадський транспорт - як наземний, так і метро. Відновлять також роботу ресторани, торгово-розважальні центри, ярмарки, спортзали. А з 5 травня знову відчинять двері дитсадки та заклади освіти.

Про рішення, прийняте Комісією з надзвичайних ситуацій міста, повідомив на брифінгу 28 квітня мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив Кличко, захворюваність на COVID-19 у Києві трохи знизилася; не росте останнім часом і кількість шпиталізованих до столичних лікарень.

Мер навів статистику: за попередню добу в місті виявили 1070 інфікованих, в стаціонари потрапили 144 хворих на коронавірус, 40 пацієнтів померли, 1174 киянина одужали.

"Ми можемо говорити, що запроваджені містом суворі обмеження дали позитивний результат", - сказав Кличко.

При цьому він зауважив: це не означає, що вірус подолано, і закликав мешканців столиці дотримуватись протиепідемічних правил, щоб не довелося знову повертатися до суворих обмежень.

Суворий карантин у Києві був запроваджений 5 квітня; 14 квітня локдаун у столиці продовжили до кінця місяця.

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Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь американського туриста. Відео
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