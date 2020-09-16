Місто у США виплатить $12 мільйонів родині Бреонни Тейлор, загиблої під час поліцейського рейду

У вівторок мерія міста Луївілль в штаті Кентуккі оголосила про досудове врегулювання суперечки з родиною Бреонни Тейлор. В рамках врегулювання цивільної справи мерія виплатить рекордні 12 мільйонів доларів компенсації родині.

26-річна Бреонна загинула 13 березня в результаті нічного поліцейського рейду її квартири в рамках розслідування справи про наркотики. Хлопець Тейлор, Кеннет Вокер, який мав зареєстровану зброю, заявляє, що вистрілив у офіцера, бо прийняв його за нічного грабіжника. Офіцер Бретт Генкінсон «всліпу» вистрілив 10 раундів по квартирі під час хаотичних подій, йдеться в листі голови Поліцейського департаменту Луївілля Роберта Шрьодера, яким той у червні повідомив про звільнення Генкінсона. Генкінсон оскаржує своє звільнення. Триває кримінальне розслідування, яке має визначити, чи будуть висунуті трьом поліцейським, які брали участь в рейді звинувачення.

Позов проти мерії було подано матір‘ю Бреонни Тейлор, Тамікою Тейлор, яка заявляє, що поліція подала запит на ордер про нічний обшук квартири Беронни на основі помилкової інформації. Ордер був одним з п‘яти, виданих в рамках розслідування справи про торгівлю наркотиками проти колишнього хлопця Тейлор Джамаркуса Гловера, якого було в той же вечір заарештовано за іншою адресою.

Домовленість про врегулювання у цивільній справі також включає перелік заходів у сфері реформи місцевої поліції, зокрема передбачається тестування поліцейських на наркотики та вимога до схвалення офіцером запиту на ордер на обшук перед подачею його до суду, збільшення кількості соціальних працівників в поліцейських відділках, посилення вимог до звітності про випадки використання сили поліцією, тощо.

Справа Бреонни Тейлор набула широкого розголосу під час протестного руху у США, поштовхом до якого стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда, під час його затримання поліцією в Міннеаполісі.

Адвокат родини подякував мерії за згоду на врегулювання і назвав 12 мільйонів «найбільшою сумою, будь-коли сплаченою через вбивство чорношкірої жінки поліцією».

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