Цей липень був найспекотнішим місяцем на Землі за 142 роки

Середня температура на Землі в липні склала 16,7 градуси за Цельсієм - найвище за 142-річну історію спостережень, повідомила в п’ятницю Національна адміністрація США з контролю над атмосферними та океанічними явищами (NOAA).

Рекордно високу температуру в липні фіксували цього року у Азії. Цей липень увійшов в десятку найспекотнішим в США та Європі . NOAA пов‘язала підвищення температури зі зміною клімату.

«В даному випадку, перше місце - найгірше, - заявив адміністратор NOAA Рік Спінрад. - Цей новий рекорд доповнює низку подій, які створила зміна клімату для світу. Це викликає занепокоєння».

Минулі 7 років з 2015 по 2021 в липні також фіксувались температурні рекорди.

Раніше цього тижня Міжурядова панель ООН зі зміни клімату оприлюднила звіт, який назвали «жорстким попередженням світ».

Автори звіту вказують - кліматична система безумовно постраждала від людського впливу, вплив людини спричинив підвищення температури земної поверхні, а рівень світового океану може піднятись на два метри вже до кінця століття. Нещодавні зміни клімату - «поширені, швидкі та наростаючі».

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