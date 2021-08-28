У Вашингтоні відбувся багатотисячний марш на захист виборчих прав

Тисячі людей пройшли центром американської столиці в суботу. Марш за виборчі права у Вашингтоні відбувся в 58-му річницю Маршу за роботу та свободу, організованого американським правозахисником Мартіном Лютером Кінгом.

В цей день в 1963 році перед сотнями тисяч учасників маршу, які зібрались біля Меморіалу Лінкольну Мартін Лютер Кінг виголосив свою відому промову «Я маю мрію».

Цьогорічний марш, заявляють організатори, має на меті вимагати від політиків «захищати демократію, відкинути придушення прав голосування і забезпечити легкий та справедливий доступ до голосування для всіх, шляхом прийняття федерального виборчого законодавства».

Організатори вказують, що після президентських виборів у США, на рівні багатьох штатів були введені законодавчі ініціативи, які, на думку активістів, погіршують умови голосування.

У п‘ятницю Палата представників парламенту штату Техас затвердила поправки, які обмежують години для голосування. Заблокувати прийняття цих поправок прагнули 50 конгресменів штату Техас, які більше місяця перебували у Вашингтоні, де намагались переконати Конгрес країни затвердити виборчі правила на центральному рівні.

Палата представників Конгресу США затвердила Законопроект Джона Люїса, який обмежує права штатів із встановлення виборчих правил. Однак, шанси на остаточне затвердження закону Сенатом незначні, зауважують оглядачі.

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