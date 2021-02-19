«Я в безпеці на Марсі» - марсохід НАСА досяг «Червоної планети»

Американський марсохід Perseverance (Наполегливість) дістався поверхні Марса у четвер і надіслав перше фото на Землю.

«Я в безпеці на Марсі. Наполегливість доставить вас будь-куди», - йдеться в першому твіті.

Своє дослідження поверхні Марса, марсохід почав з кратера Джезеро. У цьому кратері, який має ширину 45 кілометрів, як припускають науковці, мільярди років тому було озеро.

Мільярди років тому, це було ідеальне місце для мікроорганізмів, говорить науковець програми «Наполегливість» Кен Фарлі. «Це також чудове місце для збереження мікроорганізмів, а також для того, щоб їх тепер відшукати».

Марсхоід збиратиме зразки ґрунту для аналізу на виявлення можливих свідчень іншопланетного життя. Робот працюватиме на ядерному паливі, що має забезпечити його роботу протягом 14 років - значно довше ніж запланований час місії у два роки. Марсохід запакує зразки ґрунту і залишить їх на поверхні. В 2026 році НАСА планує запустити інший апарат, який забере зразки та доставить їх на орбіту планети. З орбіти зразки забере космічній корабель і доставить їх на Землю.

Через два місяці після прибуття на Марс, марсохід випустить невеликий гелікоптер, який, за планом, здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт в розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у п’ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

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