Міністр юстиції США йде у відставку

Міністр юстиції США Вільям Барр з наступного тижня припиняє свою роботу на посаді. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок у Білому домі, Трамп твітнув, що Барр «піде перед Різдвом, щоб провести свято з родиною», пише «Голос Америки».

Трамп поширив лист про відставку від Барра, в якому Барр високо оцінив політику адміністрації президента США.

Виконувати обов‘язки міністра буде заступник Барра Джефф Розен, додав Трамп.

Раніше Трамп критикував Барра за заяви стосовно відсутності масштабних порушень під час виборів президента. Трамп та його юристи оскаржували проходження виборів у низці штатів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем схвально відгукнувся про роботу Барра на посаді. «Гадаю, він провів надзвичайну роботу, намагаючись усунути шкоду, заподіяну Міністерству юстиції, прагнучи чесно і вірно служити закону. Він має пишатись багато чим, - заявив Грем. - Він відстоював президента як міг, і так мають робити всі міністри юстиції щодо адміністрацій, він також не перетинав меж, які не варто перетинати».

Представники Демократичної партії США критикували Барра. Голова Комітету розвідки Палати представників США Адам Шифф твітує: «Міністр юстиції Білл Барр обманював, щоб прикрити Трампа, проводив політичні розслідування, шкодив правосуддю та верховенству права, придушував протести. Тому - до побачення. Тепер має початись відновлення незалежної системи правочинства, що заслуговує на довіру».

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