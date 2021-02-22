В Японії призначили “Міністра з самотності”

Прем‘єр-міністр Японії Йошигиде Суга оголосив про створення нової посади в Кабінеті міністрів країни - відповідального за розв‘язання проблем соціальної ізоляції.

Саме з соціальною ізоляцією, що посилилась через заборону на суспільні зібрання та поширення роботи онлайн під час пандемії COVID-19, пов‘язують збільшення кількості самогубств в Японії. Зростання кількості самогубств зафіксували в Японії вперше за 11 років.

«Більшу ізоляцію особливо відчувають жінки, серед яких збільшується рівень самогубств», - заявив Суга, пише Nikki Asia.

Тецуші Сакамото, який обійме посаду «міністра з самотності» працюватиму над розробкою відповідної міжвідомчої стратегії.

Сакамото пояснив, що на відміну від Великої Британії, де в 2018 році було призначено відповідального міністра за подолання самотності і де ця проблема в основному стосується осіб старшого віку, в Японії від самотності потерпають різні групи населення.

Дивіться також: Історія 99-річного розробника дитячих іграшок. Відео