Високопосадовці США та України поговорили про розвиток інфраструктури

«Продуктивною» назвали у Посольстві США в Україні розмову між міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджом та міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм, що відбулась 16 квітня.

Під час розмови високопосадовці обговорили питання співпраці в сфері розвитку стійкої інфраструктури та модернізації туристичних напрямків і вантажних перевезень, повідомили в американському дипломатичному відомстві.

В Кабінеті міністрів України вказали, що розмова також стосувалась авіації, залізничного транспорту, електромобільності, кібербезпеки та морських портів. Криклій заявив, що Україна надзвичайно зацікавлена у співпраці із США у галузі транспорту.

Минулого місяця президент США Джо Байден представив масштабний план розвитку американської інфраструктури. План, що передбачає більше 2 трильйонів доларів державних інвестицій до економіки, може сприяти створенню 18 мільйонів нових робочих місць у США.

Важливими елементами плану є розвиток використання електромобілів, перехід на використання чистої енергії, розвиток швидкісного інтернету, підвищення доступу до чистої питної води, тощо.

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