Що можуть зробити США для пожвавлення Мінського процесу – Курт Волкер

Президент Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні, заявив під час другого дня форуму організованого американським Центром аналізу європейської політики (СЕРА) колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Він не бачить необхідності у розв’язанні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну та відділяє її від ЄС», - каже Волкер.

Виступаючи на цьому форумі заступниця премєр-міністра України Ольга Стефанішина у свою чергу закликала захід продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій та підтримати Україну на її шляху до реформ.

Вона наголосила, що Україна зі свого боку продовжує та буде продовжувати виконувати умови Мінських домовленостей:

«Ми на постійній основі ініціюємо та проводимо зустрічі тристоронньої групи. Ми чітко підтверджуємо нашу відданість режиму припинення вогню пропри маніпуляції російської сторони та порушення режиму з їх сторони. Ми робимо все, для того щоб робити свій внесок у Мінський процес без заподіяння шкоди нашим національним інтересам». Звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб показати Україну як слабку та державу, яка не відбулася»

У контексті підтримки України, Волкер запропонував кілька кроків, до яких можуть вдатися американські дипломати, для того, щоб дати поштовх Мінському процесу. По-перше, США повинні призначити нового посла в Україну. Волкер висловив сподівання, що номінований на цю посаду президентом Трампом генерал Кіт Дейтон вже до кінця цього місяця чи на початку жовтня, після ймовірного затвердження його кандидатури в Сенаті, почне свою каденцію.

«По-друге, нам потрібний спеціальний посланець з питань України, який би займався переговорами, чим я займався два роки. Це інша роль, ніж та, яку виконує посол. Йдеться про проведення переговорів з Росією, координацію роботи з Німеччиною та Францією, підтримку політики Вашингтона, роботу з НАТО та ЄС, Канадою та Великою Британією», - продовжив Волкер.

Одне з головних завдань цієї посади, підкреслив колишній дипломат, є забезпечення продовження санкційного режиму проти Росії:

«Таким чином Росія побачить, що санкції не зникнуть, допоки вона не дозволить настання миру в Україні та не забереться з Криму».

Волкер також наголосив на важливості збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед самих росіян:

«Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних чи українських солдат. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, саме тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить…Всередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посили цей тиск відносно війни в Україні». Волкер вважає, якщо США вдасться до цих кроків та створять такі умови для Путіна, він може дійти висновку, що його політика по відношенню до Україна має занадто велику ціну.

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