В Україні розпочалася активна фаза міжнародних військових навчань

23 вересня в небі над Києвом близько опівдня з'явилися два американські військові літаки-конвертоплани Osprey. Вони навмисно летіли на невеликій висоті. І це не тільки, щоб їх зручніше було фотографувати, а й щоб українці краще побачили цей потужний сигнал підтримки - партнери поруч і Україну образити не дадуть, пояснюють експерти.

12 тисяч військових та 700 одиниць військової техніки беруть участь у двотижневих навчаннях "Об'єднані зусилля". Маневри такого масштабу в Україні вібуваються вперше. Одночасно на суші, у повітрі і на морі, на полігонах по всій країні. В них беруть участь не тільки з американці, а й партнери з інших країн-членів НАТО.

Сьогодні, за легендою навчань, ЗСУ відбивали атаку умовиного противника, який здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону українських військ на окремих напрямках. Оглядачі кажуть - такий сценарій цілком ймовірний, враховуючи, що у цей же час Росія біля південних кордонів України та в окупованому Криму проводить свої маневри "Кавказ 2020". Експерти кажуть, що таким чином Збройні сили України демонструють готовність дати відсіч.

"Такі навчання, як "Кавказ 2020" можуть маскувати або підготовку до повномасштабної війни, або до певного загострення на певних ділянках. Наприклад, пробивання коридору до Криму або операція для відновлення водопостачання анексованого півострова дніпровською водою. Таким чином росіяни можуть готуватися ніби до навчань, але фактично готувати військову операцію. Зі свого боку Україна також змушена мобілізувати війська, вони спрямовуються у визначені райони і готові в разі ескалації висунутися на відповідні рубежі і там прийняти бій. Тому однозначно, ті навчання, які зараз відбуваються, "Об'єднані зусилля" - це дзеркальна відповідь України на навчання РФ "Кавказ 2020". Це не випадковість, а навмисно сплановані в ті ж самі терміни навчання для можливої протидії росіянам під час їхніх маневрів", - розповів в інтерв'ю Голосу Америки експерт Мілітарного порталу Тарас Чмут.

Експерт каже – така масована присутність американських військових в Україні саме під час російських навчань також аж ніяк не випадковість.

Простіше не допустити конфлікту, ніж потім його розрулювати

"І американці, і британці насамперед показують свою готовність вступитися за Україну у випадку ексалації. А з іншого боку подібні демонстративні дії є чудовим стримуючим фактором, щоб Росія в принципі щось починала. Простіше не допустити конфлікту, ніж потім його розрулювати", - пояснює Чмут.

І сьогодні ж пара американських стратегічних бомбардувальників В-52 у супроводі українських винищувачів вчергове увійшла в повітряний простір України. Такі рейди вже стають традиційними і також демонструють можливості партнерів для стримування країни-агресора.

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