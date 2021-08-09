У Міжнародний день корінних народів світу, в Україні говорять про Крим

9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу.

«Особливим» цьогорічне святкування назвав постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. Він відначив, що цього року в Україні було прийнято закон «Про корінні народи», який визначив правовий статус корінних народів на території України: кримських татар, караїмів та кримчаків.

«Для України питання захисту корінних народів стоїть особливо гостро – через окупацію Росією Кримського півострова. Оскільки саме на його території сформувалися такі народи, як кримські татари, караїми та кримчаки, - написав Кориневич у Facebook. - Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності й суверенітету України».

Фундаментом деокупаціі Криму назвала закон «Про корінні народи» заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона також відзначила, що закон є важливою внутрішньополітичною складовою ініціативи «Кримська платформа».

Пізніше цього місяця в Україні відбудеться перше засідання ініціативи «Кримська платформа». Свою участь в події підтвердили делегації більше 30 країн, згідно з даними МЗС України.

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