Твіти Ілона Маска за добу знизили, а потім підвищили курс біткоїна

Курс криптовалюти «біткоїн» знизився в неділю, після того, як керівник компанії-виробника Tesla Ілон Маск опублікував серію твітів, які могли вказувати на те, що Tesla планує позбутись своїх активів у криптовалюті.

«Справді», - написав у Twitter Маск, коментуючи допис користувача соцмережі, в якому йшлося: «Прихильники біткоїна дадуть собі ляпаса в наступному кварталі, коли дізнаються, що Tesla позбувся решти своїх активів у біткоїні. Через те, скільки ненависті отримує Ілон Маск, я його не звинувачую».

Твіт Маска призвів до зниження курсу біткоїна на 9% - найнижчого значення за три місяці. Раніше цього місяця Маск поширив у Twitter роз’яснення, в якому визнав негативні наслідки для довкілля в результаті використання величезних обсягів електроенергії при створенні криптовалюти​.

Однак, підрахував Forbes, в понеділок зранку курс криптовалюти зріс на 7% чере 20 хвилин, після того, як Маск роз‘яснив у Twitter, що його компанія «не продала жодного біткоїна».

В своєму звіті, поданому до Комісії США з фондового ринку та цінних паперів раніше цього року, компаніяTesla зазначила, що придбала біткоїнів на 1,5 мільярда доларів, сподіваючись, що це надасть «більше гнучкості для диверсифікації та максимізації віддачі на наші кошти», але зауважили, що ціна біткоїна схильна до коливань.

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