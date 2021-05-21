Маск припустив можливість відкрити завод Tesla в РФ

Американський мільярдер і один з найбагатших людей світу Ілон Маск взяв участь в конференції в Росії в форматі відеозв‘язку в п‘ятницю.

Під час конференції, присвяченій розвитку освіти, Маск заявив, що виробник електромобілів Tesla має вробничі потужності у США та Китаї і досліджує можливості відкриття заводів в інших країнах світу. Tesla також має завод поблизу Берліна, але запуск виробництва там ще не відбувся.

«З часом, ми розглядаємо можливість відкртиття заводів в інших частинах світу, потенційно, з часом, можливо в Росії, - сказав Маск і додав, що Tesla буде незабаром представлене в РФ. - Гадаю, ми близькі до встановлення присутності Tesla в Росії і, вважаю, що це буде чудово».

Він закликав до посилення діалогу між США та Росією. «В Росії багато талантів та енергії і, гадаю, потрібно більше спілкування між Росією та Сполученими Штатами.

Заклик Маска прозвучав лише через два дні після першої зустрічі голів дипломатичних відомств США та Росії.

За результатами зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США прагнуть «прозорих і стабільних» відносин з РФ. Вони захищатимуть свої інтереси у взаємодії з Росією, але не будуть шукати конфлікту. «Не таємниця, що ми маємо розбіжності», - заявив Блінкен, однак додав, що існують і сфери спільних інтересів, включаючи подолання пандемії COVID-19, зміни клімату, протидії ядерним програмам в Ірані та Північній Кореї, тощо.

Лавров відповів, що Росія готова до обговорення питань, але відзначив наявність значних розбіжностей у позиціях двох країн.

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