Три світові нафтові гіганти опинились у центрі уваги, через борців із зміною клімату

Три нафтозагові гіганти ExxonMobil, Chevron та Dutch Shell цього тижня опинитись в центрі уваги ЗМІ в контексті подолання зміни клімату.

В середу суд в Гаазі виніс рішення, яким зобов’язав одну з найбільших нафтових компаній світу Royal Dutch Shell до 2030 року на 45% скоротити викиди вуглекислого газу у відповідності до цілей Паризької кліматичної угоди. Базовим роком для розрахунку обсягів скорочення викидів став 2019-тий.

Оглядачі зауважують, що це перше рішення суду, яке накладає на компанію зобов‘язання із скорочення викидів парникових газів. В Shell висловили «розчарування» рішенням і оголосили про плани подати апеляцію. Компанія також наголосила, що швидко розвиває бізнес відновлюваної енергетики.

У вівторок також відбулись зміни в найбільшій американській нафтовій компанії ExxonMobil. Там, в результаті голосування акціонерів, два місця в наглядовій раді компанії посіли представники інвесторів-активістів, які раніше критикували керівництво компанії за її політику в сфері зміни клімату.

Акціонери Chevron цього тижня проголосували за зменшення викидів, що утворюються в результаті паління товарів компанії. Керівництво компанії раніше закликало своїх акціонерів не затверджувати такі обмеження. Викиди, які утворюються, коли споживачі спалюють продукти компанії, становлять 90% всіх шкідливих викидів, пов‘язаних з Chevron.

Рішення акціонерів привертають увагу до збільшення впливу екоактивістів, зауважують оглядачі.

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