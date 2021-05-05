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Facebook: акаунт Трампа поки залишиться заблокованим

Фото: тогочасний президент США Дональд Трамп виступає перед акцією протесту в Вашингтоні, 6 січня 2021 року

Акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у соціальній мережі Facebook поки залишиться заблокованим. З такою заявою виступив віце-президент з глобальних питань Facebook Нік Клегг у відповідь на оголошення про рішення Наглядової Ради компанії на підтримку блокування.

Наглядова рада компанії у середу назвала виправданим рішення соцмережі заблокувати акаунт Трампа після подій 6-го січня, коли натовп пішов штурмом на будівлю американського парламенту. У рішенні Ради йдеться про те, що своїми заявами про масштабне шахрайство на виборах президента США, Трамп «створив середовище, яке уможливило серйозний ризик насильства».

Водночас Рада вказала соцмережі переглянути своє рішення про невизначений термін блокування і за півроку прийняти рішення про тривалість заборони.

Після подій 6-го січня інші соцмережі також вжили заходів для того, щоб обмежити акаунти Трампа. Twitter назавжди заблокував акаунт колишнього президента США, а YouTube оголосив про обмеження щодо відеоканалу колишнього президента. Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його і підбурюванні до повстання 6-го січня, однак, Сенат виправдав тогочасного президента США.

Наглядова Рада Facebook, орган створений компанією минулого року, який має значні повноваження, щоб розглядати скарги проти соцмережі, заявила в своєму рішенні: «Через серйозність порушень та постійний ризик насильства, Facebook виправдано призупинив дію акаунтів Трампа 6 січня і 7 січня продовжив дію цього блокування».

У Facebook заявили, що беруть до уваги рішення Ради і вказали, що вживатимуть «чітких та пропорційних заходів».

«Як ми заявили у січні, ми переконані, що наше рішення було необхідним і вірним, - йдеться в заяві віце-президента з глобальних питань Facebook Ніка Клегга, - нам приємно, що рада також визнала, що безпрецедентні обставини виправдали надзвичайні заходи, які ми застосували».

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